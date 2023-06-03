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2023-06-03
Зеленський назвав Путіна "загнаним звіром" і "слабкою людиною"
Він наголошує, що РФ потрібно ізолювати.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Владімір Путін поводиться як загнаний звір, адже він боїться втратити своє життя. Під час інтерв'ю
© Офіційний сайт Кремля
Зеленський вважає російського президента "слабкою людиною".
"Загнаний звір, він боїться втратити своє життя. Він повинен боятися сили світу. Він розуміє силу. Якщо ми говоримо про ізоляцію Російської Федерації, коло цих людей - то треба робити це потужно", - сказав Зеленський.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua