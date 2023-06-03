Зеленський назвав Путіна "загнаним звіром" і "слабкою людиною"

Він наголошує, що РФ потрібно ізолювати.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Владімір Путін поводиться як загнаний звір, адже він боїться втратити своє життя. Під час інтерв'ю The Wall Street Journal український лідер наголосив, що саме через це диктатор вдається до ядерних погроз - так Путін намагається показати силу, інформує ZN.ua .

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Зеленський вважає російського президента "слабкою людиною".

"Загнаний звір, він боїться втратити своє життя. Він повинен боятися сили світу. Він розуміє силу. Якщо ми говоримо про ізоляцію Російської Федерації, коло цих людей - то треба робити це потужно", - сказав Зеленський.