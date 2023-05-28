У голосіївському районі через російську атаку дронами одна людина загинула, ще одна була поранена

Інформація про падіння уламків на території АЗС не підтвердилася.

Внаслідок влучання уламків в 7-поверхову нежитлову будівлю одна людина загинула, ще одна отримала травму ніг. Київська міська інформація уточнила інформацію про наслідки нічної атаки дронів на столицю у Голосіївському районі. Підтверджено, що у згаданій будівлі була зруйнована частина стіни та виникла пожежа на 3 поверсі. Натомість попередня інформація щодо падіння уламків на території АЗС не підтвердилася. Очікуйте на нові повідомлення, інформує ZN.ua .