У голосіївському районі через російську атаку дронами одна людина загинула, ще одна була поранена

Інформація про падіння уламків на території АЗС не підтвердилася.

Внаслідок влучання уламків в 7-поверхову нежитлову будівлю одна людина загинула, ще одна отримала травму ніг. Київська міська інформація уточнила інформацію про наслідки нічної атаки дронів на столицю у Голосіївському районі. Підтверджено, що у згаданій будівлі була зруйнована частина стіни та виникла пожежа на 3 поверсі. Натомість попередня інформація щодо падіння уламків на території АЗС не підтвердилася. Очікуйте на нові повідомлення, інформує ZN.ua.

У голосіївському районі через російську атаку дронами одна людина загинула, ще одна була поранена
© Міноборони України

Іван Шевчук, ZN.ua





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