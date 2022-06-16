На повторный штурм Киева у РоSSии просто нет сил - австрийский генерал

Желание Украины в ближайшем будущем отвоевать всю территорию абсолютно оправданно с точки зрения международного права. Насколько реально достичь этого военными средствами в ближайшее время - другой вопрос, информирует ZN.ua.

На повторный штурм Киева у РоSSии просто нет сил - австрийский генерал
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О реалистичности заявлений скорого освобождении оккупированных территорий Украины, угрозе повторного нападения роSSийских оккупантов на Киев и дальнейшего развития событий на фронтах отвечал на вопросы DW австрийский эксперт по военно-политическим вопросам генерал Вальтер Файхтингер.

“Я не вижу реальных шансов [для освобождения оккупированных территорий] в ближайшие несколько недель или, может быть, даже месяцев”, - признал с сожалением он.

С точки зрения австрийского генерала, расстановка сил на фронтах выглядит следующим образом:

“В настоящее время преимущество, которая пытается захватить территорию к северо-западу от Луганска, явно есть у РоSSии, а украинские силы держат оборону”.

По его словам, к северу от Харькова уже Украина имеет преимущество, оттеснив в некоторой степени роSSийские войска к границе. На юго-западе Украины, в районе Херсона, украинским силам также, по всей видимости, удалось добиться, по крайней мере, локальных успехов.

“Но это не меняет общей картины”, - констатировал Вальтер Файхтингер.

“РоSSия уже захватила 20 процентов площади Украины. Украина изо всех сил старается отвоевать территории и почти ежедневно обращается к западным государствам, особенно к США и Германии, с просьбой предоставить им современную боевую технику, чтобы отразить возможную крупномасштабную атаку с роSSийской стороны или совершить контрнаступление. Не исключено, что в ближайшие несколько недель фронт может стабилизироваться и обе стороны будут использовать последующую фазу для подготовки либо к нападению, либо к обороне”, - полагает он.

Эксперт также обратил внимание, что роSSийские оккупанты начинают создавать оборонительные сооружения на границе завоеванных территорий.

“Это говорит о том, что на втором этапе РоSSия пока будет довольствоваться удержанием захваченных территорий, их военной защитой и русификацией, включающей, например, раздачу роSSийских паспортов или введение русского языка в качестве официального”, - отметил он.

Отвечая на вопрос DW, насколько реальна угроза повторного штурма Киева роSSийскими захватчиками, военный эксперт сказал следующее:

Сейчас нет никаких признаков того, что роSSийские войска намерены атаковать Киев и попытаться его захватить. РоSSия использует ракеты для бомбардировки отдельных целей в украинской столице. Но это не большая атака, а демонстрация того, что можно воздействовать на Киев, и не захватывая его. Ракетные обстрелы городских районов, конечно же, крайне болезненны для столицы. Но ее захват роSSийскими войсками совершенно нереален - у РоSSии просто нет для этого сил.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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