Онищенко помогал Коломойскому выталкивать авто из сугроба в Куршевеле. Фото
В сети появилось фото, как машина украинского олигарха Игоря Коломойского застряла Куршевеле, и он вместе с товарищами выталкивает ее из сугроба.
Фото опубликовал в Instagram беглый нардеп Александр Онищенко, который тоже толкает авто.
В комментарии «Стране» он подтвердил, что это Коломойский, а дело было в Куршевеле – популярном горнолыжном курорте во французских Альпах.
«Застрял один миллиардер. Так все дружно толкают машину, Игорь Коломойский лично участвует. Где такое увидишь )», – подписал фото Онищенко.
«В Куршевеле. Не дали пропасть олигарху», – добавил нардеп в комментарии «
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
20.01.2018 09:35