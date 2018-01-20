Онищенко помогал Коломойскому выталкивать авто из сугроба в Куршевеле. Фото

В сети появилось фото, как машина украинского олигарха Игоря Коломойского застряла Куршевеле, и он вместе с товарищами выталкивает ее из сугроба.

Фото опубликовал в Instagram беглый нардеп Александр Онищенко, который тоже толкает авто.

В комментарии «Стране» он подтвердил, что это Коломойский, а дело было в Куршевеле – популярном горнолыжном курорте во французских Альпах.

«Застрял один миллиардер. Так все дружно толкают машину, Игорь Коломойский лично участвует. Где такое увидишь )», – подписал фото Онищенко.