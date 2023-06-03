У Кабміні відповіли автору петиції про звільнення глави Мінкульту Ткаченка – ЗМІ

Там кажуть що петиція не набрала необхідну кількість голосів, хоча дані з сайту уряду демонструють інше.

Кабінет міністрів України, ймовірно, написав Юрію Шияну, автору петиції, у якій прем’єр-міністра Дениса Шмигаля закликають підготувати подання до Верховної Ради про звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Представники уряду натякають, що не будуть розглядати вимогу, пише "Суспільне" із посиланням на рух УБН, інформує ZN.ua.

У Кабміні відповіли автору петиції про звільнення глави Мінкульту Ткаченка – ЗМІ
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Згідно з опублікованим скриншотом, у листі йдеться про те, що електронне звернення "у визначений термін не набрало необхідної кількості голосів" для розгляду. Хоча дані з сайту Кабміну демонструють наявність більше ніж 25 тисяч підписів. Також вказується, що до збору підписів ще залишилося два дні – процедура завершується 5 червня.

Сьогодні вранці отримали повідомлення від КабМіну, що наша петиція не набрала потрібну кількість голосів.
1.Владі цілком байдуже на думку громадян.
2.Ткаченко занадто вигідна комусь особа.
3.В цій державі забагато бездіяльності влади.
Де демократія?#Ткаченка_у_відставку pic.twitter.com/xR5tKLCixx

— УБН (@UBN_channel) June 3, 2023

У відповіді додали, що петиція "не відповідає вимогам до письмового або усного звернення", і запропонували повторно оформити пропозицію згідно вимогами статті 5 Закону "Про звернення громадян" та надіслати її органу державної влади чи посадовцю з відповідними повноваженнями.


Максим Царук, ZN.ua





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