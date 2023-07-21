Глави урядів Польщі та Чехії обговорили загрозу перебування ПВК "Вагнер" у Білорусі

"Захід повинен разом захищати свої внутрішні кордони".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою заявив, що розміщення найманців з ПВК "Вагнер" на території Білорусі, становлять загрозу для його країни, а також для всього східного флангу НАТО. Про це повідомляє Novinky, інформує ZN.ua .

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"Ми повинні стежити за тим, що відбувається, тому що вони намагаються дестабілізувати східне крило НАТО і хочуть, щоб ми були слабкими. Ми ж намагаємося проявити спільну твердість", – зазначив Моравецький.

Польський прем’єр також наголосив, що Захід повинен разом захищати свої внутрішні кордони.

Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що найманці воєнізованого угруповання "Вагнер", які переміщуються з Росії до Білорусі після короткочасного заколоту їхнього засновника Євгєнія Прігожина, насправді реінтегруються до російської армії.