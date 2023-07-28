Після звільнення Старомайорського українські військові закріплюються на досягнутих рубежах

Росіяни намагались відбити втрачені позиції Рівнопілля та Макарівки, але не змогли.

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що після звільнення Старомайорського на Донеччині наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах, передає Військове телебачення України, інформує ZN.ua .

© Facebook/Леся Літвінова

За словами Ковальова, у четвер, 27 липня, «під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські воїни звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області, закріплюються на досягнутих рубежах».

При цьому російські окупанти спробували відновити втрачені позиції в районі Рівнопілля та Макарівки. Однак ворогу це не вдалося.

Вказано, що росіяни продовжують чинити потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів та військ, активно застосовують резерви.

Раніше повідомлялося, що наші війська просунулись на 500 метрів вздовж лінії фронту у районі Старомайорського. Окрім того, захисники мали просування до 750 метрів у глибину ворога. Валерій Шершень також пояснив у чому важливість звільнення Старомайорського.