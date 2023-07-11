Колишні глави Литви закликали без зволікань запросити Україну в НАТО

Троє політиків вважають, що лідери Альянсу можуть ухвалити "історичне рішення" на Вільнюському саміті.

Колишні президенти Литви Валдас Адамкус і Даля Грибаускайте, а також перший глава держави після виходу зі складу СРСР Вітаутас Ландсбергіс закликали лідерів країн-членів НАТО без зволікань, ще до завершення війни запросити Україну до блоку, передає місцевий публічний мовник LRT, інформує ZN.ua.

"Збираючись у Вільнюсі на саміт НАТО, ви маєте можливість ухвалити історичне рішення і запросити Україну до НАТО, не зволікаючи і не чекаючи закінчення війни. Україна та її народ своїм життям, відданим за свободу всіх нас, заслуговує на те, щоб ми всі боронили кожен сантиметр української землі. Ваше рішення може зупинити агресію Росії проти України", – наголосили політики в спільному зверненні до чинного литовського президента Гітанаса Науседи, лідерів держав і урядів Альянсу.


Максим Царук, ZN.ua





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