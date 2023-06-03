У Запорізькій області підірвали авто з чотирма прихильниками Росії – Федоров

Серед них міг бути й місцевий бізнесмен-колаборант.

На тимчасово зайнятій російськими військами території Запорізької області, у селищі Михайлівка, ввечері 2 червня підірвався автомобіль із чотирма прихильниками РФ. Вони, ймовірно, хотіли відпочити в місцевому закладі, розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram, інформує ZN.ua.

"Колаборантам і окупантам Михайлівки точно не до спокійного вечора п’ятниці. Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались – авто з чотирма прихильниками кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення", – написав він.

За попередніми даними Федорова, внаслідок вибуху постраждав і місцевий бізнесмен Давидюк, власник кафе "Гетьман", який "гостинного годував" росіян. Мер ще уточнює інформацію про те, хто загинув, а хто залишився живим після підриву автівки.

Згодом він опублікував фото обгорілого автомобілю з підписом: "Замість тисячі слів. Вибуховий наслідок причетності до колабораційної діяльності. Сили спротиву вкотре доводять: кожного, хто зрадив державу, чекає свій «кінець»".


Максим Царук, ZN.ua





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