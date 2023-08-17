Правоохоронці викрили ще один шахрайський кол-центр у Харкові

В офісі шахраїв працювало близько 130 осіб.

Органи прокуратури викрили діяльність шахрайського кол-центру у Харкові. Шахраї представлялися співробітниками банків, правоохоронцями або обіцяли великі заробітки на фінансових пірамідах та криптовалюті, також шахраї видавали себе за родичів, що потрапили в халепу і терміново потребують грошей, повідомляє Офіс генпрокурора, інформує ZN.ua.

Правоохоронці викрили ще один шахрайський кол-центр у Харкові
© Офіс генпрокурора

Слідство встановило, що учасники шахрайської схеми облаштували свій офіс прямо в центрі міста з усією необхідною технікою. Потенціальним жертвам вони телефонували різними способами, у тому числі зв'язувалися шляхом прямих трансляцій у соцмережах і розповідали про умови роботи та "відсутність ризиків".

Після навчання співробітники кол-центру бралися до роботи за заздалегідь розробленим сценарієм. Вони повідомляли неправдиву інформацію, залякували блокуванням рахунків та здійснювали психологічний тиск на жертв, так намагаючись досягти можливості вивідання даних банківських карток та перерахування грошей на рахунок шахраїв.

Під час обшуків 16 серпня 2023 року за адресою офісу правоохоронці виявили близько 130 працюючих там осіб. Також вилучили системні блоки, жорсткі диски, телефони, робочі блокноти та інші докази протиправної діяльності.

Справа розслідується за фактом шахрайської діяльності, передбаченої ч. 3 ст. 190 КК України. Зараз правоохоронні органи вирішують питання накладення арешту на вилучене майно.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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