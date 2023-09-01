У Києві в вересні вводять нові перепустки для пересування під час комендантської години

Діяти вони почнуть уже 25 вересня.

У Києві з 25 вересня почнуть діяти перепустки нового формату для автомобілів для пересування містом під час комендантської години, повідомила Київська міська військова адміністрація, інформує ZN.ua .

Як зазначив голова КМВА Сергій Попко, система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

Заявки на отримання перепусток можна буде подавати з 4 вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку.

«Нагадую, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових. Згідно процедури, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку», - додав Сергій Попко.

Він нагадав, що комендантська година, яка діє в Києві з опівночі до 5 години ранку, є обов’язковою нормою в умовах воєнного стану.