У Києві в лікарні швидкої допомоги шукають вибухівку — Кличко

Евакуйовано 250 пацієнтів.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляє про перевірку правоохоронцями приміщення лікарні швидкої допомоги через повідомлення про її замінування, інформує ZN.ua.

У Києві в лікарні швидкої допомоги шукають вибухівку — Кличко
© Фонд Віктора Пинчука

"Через повідомлення про замінування лікарні швидкої медичної допомоги евакуювали майже 250 пацієнтів та понад 200 медичних працівників", - зазначив Кличко в Telegram.

На місці працюють також кінологи.

Анна Конюченко, ZN.ua





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