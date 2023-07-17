Новостей.COM ⇒
2023-07-17
У Києві в лікарні швидкої допомоги шукають вибухівку — Кличко
Евакуйовано 250 пацієнтів.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляє про перевірку правоохоронцями приміщення лікарні швидкої допомоги через повідомлення про її замінування, інформує
© Фонд Віктора Пинчука
"Через повідомлення про замінування лікарні швидкої медичної допомоги евакуювали майже 250 пацієнтів та понад 200 медичних працівників", - зазначив Кличко в
На місці працюють також кінологи.
Анна Конюченко, ZN.ua