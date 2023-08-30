Кафе та ресторани Києва працюватимуть довше на годину – Кличко

Зміни почнуть діяти вже з 1 вересня.

Вже в вересні заклади громадського харчування столиці мають право працювати довше на одну годину – до 23:00. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко з посиланням на рішення Рада оборони міста Києва, що набуде сили з 1 вересня, інформує ZN.ua.

Кафе та ресторани Києва працюватимуть довше на годину – Кличко
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За його словами, з такою ініціативою до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Оскільки рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00, наразі вона – з 00:00.

"Підприємці під час зустрічі з міською владою, де обгрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів", – додав Кличко.


Олена Середа, ZN.ua





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