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2023-08-15
В Одесі кафе та ресторани працюватимуть довше
В Одесі та області продовжили роботу кафе та ресторанів до 23:00, проте без гучної музики, дискотек та прожекторів. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Фото: freepik.com
За його словами, влада пішла назустріч бізнесу і дозволила закладам громадського харчування працювати до 23:00, якщо в них є таке бажання.
«Обмеження залишаються щодо розважальних заходів. Нагадую, що гучна музика, прожектори та дискотеки мають завершуватися до 22:00», — заявив Кіпер.
Він також наголосив, що бізнес пообіцяв дотримуватися правил безпеки та допомагати співробітникам діставатися додому вчасно.