"Я на колінах": фанатів вразили фото співачки Jerry Heil у шикарній сукні

Українська співачка Jerry Heil ( справжнє ім'я - Яна Шемаєва) вразила фанатів своїми фото у шикарній сукні "в підлогу".

Світлини співачка виклала у своєму телеграм-каналі, інформує Апостроф.

У коментарях фанати співачки висловлюють своє захоплення її образом:

"Я на колінах"

"Я падаю від краси"

"Богиня"

"Інтим не пропонувати, можу не відмовитися"

"Люди на фоні - примари"

"Ви як хвиля"

"Господи, яка ж принцеса"

Також з'явилась фотожаба з підписом: "Так ось хто місяць щоночі ховає".


Сергій Прилуцький, Апостроф





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"Я на колінах": фанатів вразили фото співачки Jerry Heil у шикарній сукні"Я на колінах": фанатів вразили фото співачки Jerry Heil у шикарній сукні
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