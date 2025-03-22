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2025-03-22
"Я на колінах": фанатів вразили фото співачки Jerry Heil у шикарній сукні
Українська співачка Jerry Heil ( справжнє ім'я - Яна Шемаєва) вразила фанатів своїми фото у шикарній сукні "в підлогу".
Світлини співачка виклала у своєму телеграм-каналі, інформує
У коментарях фанати співачки висловлюють своє захоплення її образом:
"Я на колінах"
"Я падаю від краси"
"Богиня"
"Інтим не пропонувати, можу не відмовитися"
"Люди на фоні - примари"
"Ви як хвиля"
"Господи, яка ж принцеса"
Також з'явилась фотожаба з підписом: "Так ось хто місяць щоночі ховає".
Сергій Прилуцький, Апостроф