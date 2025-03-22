"Я на колінах": фанатів вразили фото співачки Jerry Heil у шикарній сукні

Українська співачка Jerry Heil ( справжнє ім'я - Яна Шемаєва) вразила фанатів своїми фото у шикарній сукні "в підлогу".

Світлини співачка виклала у своєму телеграм-каналі, інформує Апостроф .

У коментарях фанати співачки висловлюють своє захоплення її образом:

"Я на колінах"

"Я падаю від краси"

"Богиня"

"Інтим не пропонувати, можу не відмовитися"

"Люди на фоні - примари"

"Ви як хвиля"

"Господи, яка ж принцеса"

Також з'явилась фотожаба з підписом: "Так ось хто місяць щоночі ховає".