Сальма Хайєк відсвяткувала 57-річчя на пляжі: фото актриси у бікіні

Актриса Сальма Хайєк 2 вересня відзначила свій 57-й день народження. Голлівудська зірка влаштувала собі у цей день фотосесію на пляжі. Фанати акторки можуть розглянути її на знімках у різних ракурсах, і переконатися, що вона справді розкішно виглядає на свій вік.

Сальма Хайєк позувала на фото в червоному бікіні із зав'язками на шиї та білою облямівкою на грудях. Її пишний і підтягнутий бюст складно не помітити. Актриса не соромиться носити максимально відкриті купальники та світити сідницями навіть у віці за 50.

Свій пляжний лук Сальма доповнила світло-бежевим капелюхом з полями та бежевою стрічкою, а також сонцезахисними окулярами.

"Я така щаслива, що жива і дуже вдячна за всі благословення!!!! Моя улюблена сім'я, мої дорогоцінні друзі, моє здоров'я, моя робота, яка підтримує мене, моя команда, яка надає сили, мої стосунки з тваринами та природою, а також кохання всіх моїх шанувальників. З 57-річчям мене!!!", - написала Сальма в публікації.

Нагадаємо, Сальма Хайєк народилася 1966 року в Мексиці. Свою кар'єру вона збудувала як голлівудська актриса. Найбільш відомі картини за її участю – "Фріда", "Від заходу сонця до світанку", "Бандитки", "Супер Майк: Останній танець", "Дім Гуччі", "Охоронець кілера".

Раніше повідомлялося, що Сальма Хайєк показала чесне селфі із сивим волоссям.