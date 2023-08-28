Українка Міла Куніс живе на нестандартній фермі у США: у Мережі показали інтер'єр будинку актриси

Уродженка України Міла Куніс та голлівудський актор Ештон Кутчер вирішили жити на фермі - з полем для кукурудзи, городом та сучасним декором. У Мережі показали інтер'єр будинку подружжя.

Будинок пара побудувала на пагорбі над легендарним анклавом Лос-Анджелеса у Беверлі-Хіллз. Вони вирили на ділянці колодязь для зрошення землі, посадили (і зібрали) поле кукурудзи під час карантину та назвали це місце фермою Куку.

На великій території стоїть французький особняк у неокласичному стилі, спроектований архітектором Самнером Сполдінгом на початку 1930-х років і відремонтований легендарним дизайнером Анрі роками пізніше.

"Ми хотіли будинок, а не маєток", - зазначила Міла Куніс.

Основний будинок поєднаний з будиночком для гостей, також тут є "сарай для розваг", павільйон для барбекю, басейн. У будинку багато природного світла завдяки панорамним вікнам, натуральних матеріалів, на стелі дерев'яні балки та майже в кожній кімнаті камін. Велика кухня з вбудованою технікою та великим вікном, що виходить на заднє подвір'я. У дитячій кімнаті стоять два масивні дерев'яні двоярусні ліжка для дочки та сина Куніс та Кутчера.

"Ми хотіли, щоб будинок виглядав як старий сарай, який простояв тут десятиліттями, але був перероблений у житловий будинок. Але він також має виглядати сучасним та актуальним", - уточнив Кутчер.

Нагадаємо, українка Міла Куніс із дітьми та чоловіком потрапила до об'єктивів папараці на відпочинку: рідкісні фото.