Українка Міла Куніс живе на нестандартній фермі у США: у Мережі показали інтер'єр будинку актриси

Уродженка України Міла Куніс та голлівудський актор Ештон Кутчер вирішили жити на фермі - з полем для кукурудзи, городом та сучасним декором. У Мережі показали інтер'єр будинку подружжя.

У Мережі показали розкішний будинок українки Мілі Куніс та Ештона Кутчера у США

Будинок пара побудувала на пагорбі над легендарним анклавом Лос-Анджелеса у Беверлі-Хіллз. Вони вирили на ділянці колодязь для зрошення землі, посадили (і зібрали) поле кукурудзи під час карантину та назвали це місце фермою Куку.

На великій території стоїть французький особняк у неокласичному стилі, спроектований архітектором Самнером Сполдінгом на початку 1930-х років і відремонтований легендарним дизайнером Анрі роками пізніше.

У Мережі показали розкішний будинок українки Мілі Куніс та Ештона Кутчера у США

"Ми хотіли будинок, а не маєток", - зазначила Міла Куніс.

Основний будинок поєднаний з будиночком для гостей, також тут є "сарай для розваг", павільйон для барбекю, басейн. У будинку багато природного світла завдяки панорамним вікнам, натуральних матеріалів, на стелі дерев'яні балки та майже в кожній кімнаті камін. Велика кухня з вбудованою технікою та великим вікном, що виходить на заднє подвір'я. У дитячій кімнаті стоять два масивні дерев'яні двоярусні ліжка для дочки та сина Куніс та Кутчера.

У Мережі показали розкішний будинок українки Мілі Куніс та Ештона Кутчера у США

У Мережі показали розкішний будинок українки Мілі Куніс та Ештона Кутчера у США
У Мережі показали розкішний будинок українки Мілі Куніс та Ештона Кутчера у США

"Ми хотіли, щоб будинок виглядав як старий сарай, який простояв тут десятиліттями, але був перероблений у житловий будинок. Але він також має виглядати сучасним та актуальним", - уточнив Кутчер.

У Мережі показали розкішний будинок українки Мілі Куніс та Ештона Кутчера у США

У Мережі показали розкішний будинок українки Мілі Куніс та Ештона Кутчера у США
У Мережі показали розкішний будинок українки Мілі Куніс та Ештона Кутчера у США
У Мережі показали розкішний будинок українки Мілі Куніс та Ештона Кутчера у США

Нагадаємо, українка Міла Куніс із дітьми та чоловіком потрапила до об'єктивів папараці на відпочинку: рідкісні фото.


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
Загальна мобілізація: чи можуть вручити повістку чоловіку, що має відстрочкуЗагальна мобілізація: чи можуть вручити повістку чоловіку, що має відстрочку
Під час війни: яка відповідальність за зйомку роботи ППОПід час війни: яка відповідальність за зйомку роботи ППО
Загальна мобілізація: чи можуть вручати повістки у громадському транспортіЗагальна мобілізація: чи можуть вручати повістки у громадському транспорті
Україна візьме участь у «Євробаченні» наступного рокуУкраїна візьме участь у «Євробаченні» наступного року
Українка Міла Куніс живе на нестандартній фермі у США: у Мережі показали інтер'єр будинку актрисиУкраїнка Міла Куніс живе на нестандартній фермі у США: у Мережі показали інтер'єр будинку актриси
Блок рекламы


Похожие новости
Дженніфер Еністон без фотошопу: папараці показали актрису у легінсах та топіДженніфер Еністон без фотошопу: папараці показали актрису у легінсах та топі
У Києві стався вибух у 16-поверховому будинку через витік газу: є загиблийУ Києві стався вибух у 16-поверховому будинку через витік газу: є загиблий
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек переїжджають до нового будинку за 60 млн доларів: фотоДженніфер Лопес та Бен Аффлек переїжджають до нового будинку за 60 млн доларів: фото
Міла Куніс з дітьми та чоловіком потрапила в об'єктиви папараці на відпочинкуМіла Куніс з дітьми та чоловіком потрапила в об'єктиви папараці на відпочинку
В мережі блогера-кримінальника закликають вибачитися через образу на адресу військовихВ мережі блогера-кримінальника закликають вибачитися через образу на адресу військових
Потап повернувся до України та показав патріотичне фото біля свого будинкуПотап повернувся до України та показав патріотичне фото біля свого будинку
13-річна українка розповіла, як спланувала протест проти виступу з росіянами на Sanremo Junior13-річна українка розповіла, як спланувала протест проти виступу з росіянами на Sanremo Junior
Демі Мур у купальнику викликала фурор у Мережі – їй точно 60?Демі Мур у купальнику викликала фурор у Мережі – їй точно 60?
У Марселі внаслідок вибуху та обвалу будинку загинули щонайменше двоє людей. Ще шістьох шукаютьУ Марселі внаслідок вибуху та обвалу будинку загинули щонайменше двоє людей. Ще шістьох шукають
Антоніо Бандерас та Мелані Гріффіт показали рідкісне фото зі своєю підрослою дочкоюАнтоніо Бандерас та Мелані Гріффіт показали рідкісне фото зі своєю підрослою дочкою
Последние новости
Подгружаем последние новости