У Києві стався вибух у 16-поверховому будинку через витік газу: є загиблий
Рятувальна операція продовжується.
Цієї ночі у Києві стався вибух у 16-поверховому багатоквартирному будинку на вулиці Малишка, що у Деснянському районі. Глава Київської міської військової адміністрації Сергій Попко
Він розповів, що пожежа виникла на 7-му та 8-му поверхах. Її площа становить 250 кв. м.
Вибух стався о 03:45. Причина - витік газу.
Мер Києва Віталій Кличко
У ДСНС
З людьми, в тому числі й з двома травмованими, працюють психологи. Рятувальна операція продовжується.
Станом на 05:45 пожежу вдалося ліквідувати.