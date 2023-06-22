У Києві стався вибух у 16-поверховому будинку через витік газу: є загиблий

Рятувальна операція продовжується.

Цієї ночі у Києві стався вибух у 16-поверховому багатоквартирному будинку на вулиці Малишка, що у Деснянському районі. Глава Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначає, що внаслідок інциденту зруйновано чотири квартири, ще шість пошкоджено, інформує ZN.ua.

Він розповів, що пожежа виникла на 7-му та 8-му поверхах. Її площа становить 250 кв. м.

Вибух стався о 03:45. Причина - витік газу.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив згодом, що під завалами знайдено одного загиблого.

У ДСНС зазначають, що врятувати вдалося 18 людей. На місці працюють 70 представників служби та 13 одиниць техніки.

З людьми, в тому числі й з двома травмованими, працюють психологи. Рятувальна операція продовжується.

Станом на 05:45 пожежу вдалося ліквідувати.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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