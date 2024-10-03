В Італії стався скандал навколо циркової артистки з України

Українську циркову артистку Анну Петренко виключили з програми фестивалю Salieri Circus Award, який проходив у Італії. Причиною стало те, що вона зі сцени висловила протест проти члена журі премії "Сальєрі" — директора московського державного цирку Максима Нікуліна.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Я рада, що мене запросили виступити на фестивалі Salieri Circus Award. Мені дуже сподобалася Італія, і я дуже полюбила людей, з якими познайомилася та працювала. Вибачаюся перед глядачами, які вчора не побачили мого виступу. Коли я їхала на фестиваль, я не знала, що вперше з моменту заснування фестивалю до складу журі буде запрошено представника країни-агресора, росії. Надсилаю любов і обійми всім, хто мене підтримав, і бажаю мирного неба над головою.

Через свій виступ я висловлюю своє невдоволення і називаю це рішення організаторів спробою реабілітації іміджу росії, агресора у війні проти України", - зазначила Анна, інформує Апостроф.

Також вона нагадала, що у московському державному цирку існують пільги для тих, хто воював проти України, а також для їхніх дітей.

"А пропагандистські бригади артистів виступають для військових. Максим Нікулін у численних інтерв’ю відкрито заявляє, що допомагає військовим і підтримує владу в цьому питанні", - написала Петренко перед своїм протестом на сцені.

Італійське видання Corriere del Veneto пише, що Петренко виступила на сцені з прапором своєї країни та розповсюджувала серед глядачів листівки проти Нікуліна. Замість того, щоб вивести Нікуліна зі складу журі, циркова премія Сальєрі дискваліфікувала Анну, заявивши, що вона порушила регламент і займалася пропагандою.

Художній керівник фестивалю Антоніо Джарола заявив, що цього року у журі запросили росіян "так само, як це зробили інші культурні та мистецькі організації".

"Що стосується нашого фестивалю, то надійшло 630 заявок з усього світу, серед яких ми обрали лише 22 із 20 країн: від Японії до Таїланду, від Мексики до Канади, включаючи Україну, Білорусь та Росію. У нас в афіші 11 українців і 3 росіян, що підтверджує статус заходу як символу співіснування та єдності, відповідно до циркових традицій. А щодо присутності Нікуліна, я можу сказати, що перед тим, як його запросити, я запрошував у журі ще двох провідних циркових діячів з України, які, однак, відмовилися", - сказав Джарола.

Він заявив, що вважає себе ошуканим через дії Петренко, адже вона начебто знала, що Нікулін у журі, бо виступала у попередніх шоу.

"Вона могла б відмовитися від участі, і я б її зрозумів, натомість вона захотіла здійняти галас у місці, де політичні прапори не мають жодної цінності. Тільки мистецтво має значення: цирк — це місце, де зустрічаються культури", — сказав Джарола.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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