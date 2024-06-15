Солістка з великим досвідом: заслужена артистка України померла у віці 44 років

У четвер, 13 червня, стало відомо про смерть заслуженої артистки України, провідного майстра сцени, солістки балету Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької Христини Трач, інформує Апостроф.

Про це йдеться у повідомленні Львівської національної опери у соцмережі Facebook.

"Дирекція та колектив Львівської національної опери глибоко сумує про смерть багаторічної працівниці театру, артистки балету, провідного майстра сцени (1996 – 2022 рр.), заслуженої артистки України Христини Трач. Сумно переживаємо цю втрату та висловлюємо щире співчуття сім'ї та та близьким померлої", сказано у повідомленні.

Христині Трач було 44 роки, проте причину смерті не повідомляють.

Прощання з артисткою балету відбудеться у суботу, 15 червня, з 10.00 до 11.00 у фойє Львівської національної опери.

Фото: facebook.com/lvivoperaofficial

Христина Трач розпочала працювати артисткою балету у Львівському академічному театрі опери та балету з 1996 року – тоді вона була ще студенткою класичного відділення Львівського державного училища культури та мистецтв.

Вона мала чудові сценічні дані та віртуозну техніку. Працюючи у балетній трупі, увійшла до всіх сольних номерів вистав і досконало володіла технікою класичного танцю.

Фото: facebook.com/Lviv.State.Choreographic.School

Її репертуар налічував понад 20 партій, серед яких Нікія, Гамзатті, Кітрі, Вулична танцівниця, Власниця дріад ("Баядерка", "Дон Кіхот" Л. Мінкуса), Жізель, Мірта ("Жізель" А. Адана), Медора ("Корсар" "А. Адана), Сванільда ("Коппелія" Л. Деліба), Соломія Крушельницька ("Повернення Баттерфляй" Дж. Пуччіні-М. Скорика) та інші.

Разом із трупою театру брала участь у зарубіжних фестивалях та концертах у Німеччині, Іспанії, Голландії, Швейцарії, Франції, Польщі, де на високому рівні представляла українське балетне мистецтво.

У коментарях до публікації колеги, друзі, знайомі та прості українці висловлюють свої співчуття матері та донькам Христини Трач у зв'язку з ранньою смертю артистки.

Фото: скріншот facebook.com/Lviv.State.Choreographic.School

Фото: скріншот facebook.com/lvivoperaofficial





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Солістка з великим досвідом: заслужена артистка України померла у віці 44 роківСолістка з великим досвідом: заслужена артистка України померла у віці 44 років
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