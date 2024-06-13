У віці 86 років помер актор Том Бауер, відомий за фільмом "Міцний горішок 2"

У США на 87 році життя помер американський актор Том Бауер. Він відомий завдяки ролі прибиральника Марвіна у фільмі "Міцний горішок 2", інформує Апостроф.

Смерть артиста виданню The Hollywood Reporter підтвердила його невістка Мері Міллер. Бауера не стало 30 травня, він помер уві сні у своєму маєтку в Лос-Анджелесі.

Фото: Getty Images

Томас Ральф Бауер народився 3 січня 1938 року у Денвері, штат Колорадо. Освіту здобув в Американській академії драматичних мистецтв у Нью-Йорку. Пізніше працював приватним детективом у Бостоні, а згодом заснував Бостонський репертуарний театр, де давав уроки акторської майстерності Аль Пачіно.

Ще детективом у 1972 році, Бауер отримав роль у фільмі Девіда Рейба "Базова підготовка Павло Хаммеля" разом з Пачіно, який згодом отримав премію "Тоні", коли драма вийшла на Бродвей у 1977 році.

Далі були ролі у популярних кінопроектах, таких як "Поліцейський з Беверлі-Хіллз 2" та "Міцний горішок 2". В останньому фільмі показані пригоди його героя Марвіна та Макклейна, якого зіграв Брюс Вілліс.

У списку його робіт також зйомки в картинах: "Пагорби мають очі", "Джорджія", "Ніксон", "Джаз", "Зоряний крейсер Галактика", "Офіс", "У Філадельфії завжди сонячно", "Напарниці", "Голіаф", "Два шляхи додому", "Ель Каміно" та "Реймонд і Рей".

У актора залишилися діти Вів та Роб, онуки Ніколь, Джонатан, Люсіль та Генрі, брат Боббі та сестра Ширлі. Дружина Бауера померла близько року тому у віці 75 років. За словами Мері Міллер, пара завжди була разом і жодного дня не провела у розлуці.


Тетяна Чеботар, Апостроф





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У віці 86 років помер актор Том Бауер, відомий за фільмом "Міцний горішок 2"У віці 86 років помер актор Том Бауер, відомий за фільмом "Міцний горішок 2"
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