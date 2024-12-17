На війні загинув актор зі стрічки "Довбуш"

На фронті загинув актор та військовий Яків Ткаченко, який зіграв у таких стрічках, як «Довбуш», «Перевізниця», «Безславні кріпаки», «Червоний», «Ціна правди».

Про це пише "Українська Кіноакадемія" на сторінці у Facebook, посилаючись на повідомлення кастинг-директорки Алли Самойленко, інформує Апостроф .

Актор Яків Ткаченко відомий за ролями у фільмах «Червоний», «Припутні», «Безславні кріпаки», «Ціна правди», «Довбуш» та інші.

В "Українській Кіноакадемії" детальніше описують історію бійця:

"У перші дні повномасштабної війни Яків Ткаченко вступив до лав територіальної оборони Дніпра. У складі 128-ї бригади ТрО брав участь у боях на Донеччині, був двічі поранений".

Яків Ткаченко у 2023 році демобілізувався, проте потім вирішив таки повернутися на фронт.

"Величезна втрата для українського кіно. Висловлюємо співчуття рідним та близьким актора", - додають в "Українській Кіноакадемії".

Головна редакторка "Антоніна" Лєна Чиченіна також відреагувала на новину з приводу загибелі актора:

"Загинув Яків Ткаченко. Той актор, якого ви запам?ятовуєте з першої ж ролі і ні з ким ніколи не плутаєте. Дуже яскравий, фактурний, талановитий. Ідеальний для історичних стрічок. Вперше я його побачила у «Припутнях», де він зіграв такого вже зовсім спитого алкаша, місцями неадекватного та агресивного. І, звісно, не все у його житті було так просто. Яків зміг дуже яскраво зіграти дві дуже різні сторони цього персонажа і глядачі його одразу запам?ятали".

Вона додала кілька висловів Якова, зокрема, коли він розповідав про поранення, повернення в кіно та театр, акторські плани на майбутнє та війну: