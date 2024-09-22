На фронті загинув син двох українських поетів Тарас «Генерал» Ілля

На війні проти Росії загинув військовий та поет Тарас Ілля на псевдо "Генерал". Чоловік був сином двох українських поетів – Валентини Отрощенко та Валерія Іллі.

Про це повідомила поетеса, письменниця та госпітальєрка Олена Герасим’юк на Facebook, інформує Апостроф.

Вона написала, що Тарас був більш відомий у вузьких колах як "Генерал".

В повідомленні Олена Герасим’юк зауважувала, що не може знайти фото Тараса для того, щоб використати у майбутньому матеріалі

"Сумна звістка. Загинув Тарас Ілля, більше знаний в наших колах шевівців як Генерал. Я не можу знайти фото Тараса ні в своєму особистому, ні в ваших публічних архівах (щоб з відкритим обличчям, хто знав Тараса за життя, той зрозуміє проблему)... Ми з Євгеном хотіли б створити про Тараса статтю на Недописаних і зафіксувати пам'ять про автора, сина двох непересічних українських поетів".

За словами Герасим’юк, Тарас Ілля був поетом та лауреатом премії імені Олеся Гончара (2010): "Це теж крихта, на якій будується наша спільна історія літератури".

Виконавча продюсерка Громадського радіо Ана Море в Facebook написала, що Тарас "Генерал" був син Валентини Отрощенко та покійного Валерія Іллі. Поховання пройде на Алеї героїв на Лісовому кладовищі наступного тижня.

"Тарас Ілля, син Валентини Отрощенко та покійного Валерія Іллі, загинув на війні. Поховання буде на Алеї героїв на Лісовому кладовищі наступного тижня. Вона (Валентина Отрощенко - "Апостроф") поховала чоловіка, а тепер ховатиме сина і їй дуже важко. Валентина Іванівна дуже просить, аби прийшли ті, хто знали Тараса, вчилися разом з ним в Шевченка або чули його вірші. Про дату й час поховання сповіщу наступного тижня, як буду знати", - пише Ана Море.

Варто зауважити, що Валентина Отрощенко - українська поетеса, членкиня Національної спілки письменників України з 1991 року. Авторка поетичних збірок «Віра» (1968) та «В зозулиній тиші» (1990).

Валерій Ілля був українським поетом, есеїстом, що належав до так званої Київської школи поезії. Лауреат літературної премії імені Василя Симоненка НСПУ.


Любов Боровик, Апостроф





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