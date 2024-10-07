Чоловік доньки Ірини Фаріон загинув на війні

В боях за Україну загинув військовий Василь Особа - чоловік Софії Семчишин, доньки мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це повідомила сама Софія Семчишин повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф .

"Горіть у пеклі, покидьки! Василя Особу вбито! Моя любов", — написала вона.

Лідер партії "Свобода", до якої належала Ірина Фаріон, Олег Тягнибок повідомив, що Василь Особа загинув у бою на Сіверському напрямку. Він воював у 4-му батальйоні "Сила Свободи" бригади Національної гвардії "Рубіж".

У нього, крім дружини, залишилося двоє дітей - Єва і Дмитрик.