Чоловік доньки Ірини Фаріон загинув на війні

В боях за Україну загинув військовий Василь Особа - чоловік Софії Семчишин, доньки мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це повідомила сама Софія Семчишин повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф.

"Горіть у пеклі, покидьки! Василя Особу вбито! Моя любов", — написала вона.

Лідер партії "Свобода", до якої належала Ірина Фаріон, Олег Тягнибок повідомив, що Василь Особа загинув у бою на Сіверському напрямку. Він воював у 4-му батальйоні "Сила Свободи" бригади Національної гвардії "Рубіж".

У нього, крім дружини, залишилося двоє дітей - Єва і Дмитрик.


Олена Токмач, Апостроф





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