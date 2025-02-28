Письменниця Світлана Поваляєва втратила на війні другого сина

У ніч на четвер, 27 лютого, загинув 29-річний Василь Ратушний, який був оператором БпЛА у підрозділі "Птахи Мадяра".

Про це повідомила його мама, письменниця Світлана Поваляєва.

Василь загинув на бойовому виїзді від прямого прильоту FPV-дрона.

"Мій старший син, моє життя", - написала Світлана, інформує Апостроф.

Василь брав активну участь у Революції Гідності. Взимку 2015 року неповнолітнім пішов воювати. У 2019-му не поновив контракт, бо понад усе прагнув жити на своїй землі і власноруч збудувати на цій землі будинок. 24 лютого 2022-го організував місцеву самооборону і пішов захищати Київ та Київщину.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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