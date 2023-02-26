Періс Хілтон вперше показала обличчя новонародженого сина від сурогатної матері

Періс Хілтон вперше показала обличчя новонародженого сина. 42-річна американська телезірка повідомила, як назвала хлопчика. Виявляється, вона вигадала ім'я ще десять років тому.

Світська левиця у листопаді 2021 року вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума. Періс Хілтон завжди мріяла про материнство, тому дуже чекала появи дитини. Однак поповнення в сім'ї відбулося набагато пізніше, ніж очікувала фотомодель та бізнес-вумен. Вона оголосила про щасливу подію у січні.

З'ясувалося, що Періс не народжувала самостійно. Сина щасливій парі подарувала сурогатна мати. Шанувальники Хілтон з нетерпінням чекали, коли вона розсекретить зовнішність малюка. Теледіва нарешті задовольнила їхню цікавість.

Зіркова мама поділилася зворушливими знімками. Вона позувала з чоловіком та дитиною. Знаменитість одягла сина у білі комбінезон та шапочку. На одному з кадрів Періс ніжно цілує немовля у щоку.

"Маля Фенікс. Весь наш світ", - зазначила Хілтон на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Раніше Періс зізналася, що хотіла назвати свого сина Феніксом ще десять років тому, коли шукала країни та міста на карті. Вона хотіла, щоб ім'я поєднувалося з Лондоном та Парижем. У нього одразу кілька значень, але головне – це птах, який згоряє та відроджується із попелу, щоб знову літати. Хілтон запевнила, що зараз – найщасливіший період її життя.

Виявилося, що Хілтон приховувала появу дитини навіть від найближчих – матері та сестер. Вони дізналися про малюка лише за тиждень після його народження.

Нагадаємо, як Періс Хілтон виглядала у день свого весілля.