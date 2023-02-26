Періс Хілтон вперше показала обличчя новонародженого сина від сурогатної матері

Періс Хілтон вперше показала обличчя новонародженого сина. 42-річна американська телезірка повідомила, як назвала хлопчика. Виявляється, вона вигадала ім'я ще десять років тому.

Періс Хілтон вперше показала обличчя новонародженого сина від сурогатної матері

Світська левиця у листопаді 2021 року вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума. Періс Хілтон завжди мріяла про материнство, тому дуже чекала появи дитини. Однак поповнення в сім'ї відбулося набагато пізніше, ніж очікувала фотомодель та бізнес-вумен. Вона оголосила про щасливу подію у січні.

З'ясувалося, що Періс не народжувала самостійно. Сина щасливій парі подарувала сурогатна мати. Шанувальники Хілтон з нетерпінням чекали, коли вона розсекретить зовнішність малюка. Теледіва нарешті задовольнила їхню цікавість.

Зіркова мама поділилася зворушливими знімками. Вона позувала з чоловіком та дитиною. Знаменитість одягла сина у білі комбінезон та шапочку. На одному з кадрів Періс ніжно цілує немовля у щоку.

"Маля Фенікс. Весь наш світ", - зазначила Хілтон на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Періс Хілтон вперше показала обличчя новонародженого сина від сурогатної матері

Раніше Періс зізналася, що хотіла назвати свого сина Феніксом ще десять років тому, коли шукала країни та міста на карті. Вона хотіла, щоб ім'я поєднувалося з Лондоном та Парижем. У нього одразу кілька значень, але головне – це птах, який згоряє та відроджується із попелу, щоб знову літати. Хілтон запевнила, що зараз – найщасливіший період її життя.

Періс Хілтон вперше показала обличчя новонародженого сина від сурогатної матері

Виявилося, що Хілтон приховувала появу дитини навіть від найближчих – матері та сестер. Вони дізналися про малюка лише за тиждень після його народження.

Нагадаємо, як Періс Хілтон виглядала у день свого весілля.


Ловіцька Леся, Тудей





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