Тейлор Свіфт показала, як стильно носити трендову спідницю літа 2023

У 2023 році в моді кілька спідниць, які ще вчора вважалися антитрендом. Тенісні спідниці в складочку набули особливої любові у публіки. Їх носять і знаменитості, зокрема Надя Дорофєєва, Хейлі Бібер, Кендал Дженнер, Белла Хадід, а днями її приміряла Тейлор Свіфт, стилізувавши незвичайним способом.

Тенісна спідниця має безпосереднє відношення до великого тенісу, бо спочатку була створена для учасниць спортивного змагання і лише потім перекочувала у повсякденний стиль. Вона є короткою спідницею з високою лінією посадки, що облягає до стегна, а далі розходиться в сторони завдяки складкам середньої товщини.

Найчастіше дівчата носять теніску з топами, футболками та подовженими светрами, але Тейлор знайшла цікавіше рішення.

Відома американська співачка потрапила до об'єктивів папараці, приїхавши на робочий візит у Нью-Йорку. Артистка насправді має дуже спірний смак і рідко отримує схвалення модних стилістів, і сьогодні саме той рідкісний випадок, коли зірка потрапила в крапку.

Вибір красуні-блондинки впав на блакитну спідницю, яку вона одягла з білою сорочкою в блакитну смужку. Краще було б, якби зірка залишила її розстебнутою чи не застебнула б кілька нижніх ґудзиків.

Зі взуття співачка обрала чорні грубі туфлі на шнурівці та тракторній підошві, милі світлі шкарпетки, а з аксесуарів зупинилася на крихітній сумочці-багеті та синій бейсболці.

Ми також зібрали кілька вдалих образів із тенісною спідницею.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі порушила головне модне правило: що не можна одягати зі спідницею.