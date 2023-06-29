Тейлор Свіфт показала, як стильно носити трендову спідницю літа 2023

У 2023 році в моді кілька спідниць, які ще вчора вважалися антитрендом. Тенісні спідниці в складочку набули особливої любові у публіки. Їх носять і знаменитості, зокрема Надя Дорофєєва, Хейлі Бібер, Кендал Дженнер, Белла Хадід, а днями її приміряла Тейлор Свіфт, стилізувавши незвичайним способом.

Тейлор Свіфт показала, як стильно носити трендову спідницю літа 2023

Тенісна спідниця має безпосереднє відношення до великого тенісу, бо спочатку була створена для учасниць спортивного змагання і лише потім перекочувала у повсякденний стиль. Вона є короткою спідницею з високою лінією посадки, що облягає до стегна, а далі розходиться в сторони завдяки складкам середньої товщини.

Найчастіше дівчата носять теніску з топами, футболками та подовженими светрами, але Тейлор знайшла цікавіше рішення.

Відома американська співачка потрапила до об'єктивів папараці, приїхавши на робочий візит у Нью-Йорку. Артистка насправді має дуже спірний смак і рідко отримує схвалення модних стилістів, і сьогодні саме той рідкісний випадок, коли зірка потрапила в крапку.

Тейлор Свіфт показала, як стильно носити трендову спідницю літа 2023

Вибір красуні-блондинки впав на блакитну спідницю, яку вона одягла з білою сорочкою в блакитну смужку. Краще було б, якби зірка залишила її розстебнутою чи не застебнула б кілька нижніх ґудзиків.

Тейлор Свіфт показала, як стильно носити трендову спідницю літа 2023

Зі взуття співачка обрала чорні грубі туфлі на шнурівці та тракторній підошві, милі світлі шкарпетки, а з аксесуарів зупинилася на крихітній сумочці-багеті та синій бейсболці.

Ми також зібрали кілька вдалих образів із тенісною спідницею.

Тейлор Свіфт показала, як стильно носити трендову спідницю літа 2023

Тейлор Свіфт показала, як стильно носити трендову спідницю літа 2023
Тейлор Свіфт показала, як стильно носити трендову спідницю літа 2023
Тейлор Свіфт показала, як стильно носити трендову спідницю літа 2023

Нагадаємо, Анджеліна Джолі порушила головне модне правило: що не можна одягати зі спідницею.


Анастасия Березовская, Тудей





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