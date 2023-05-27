Злата Огнєвіч показала батьків і вагітну сестру у новому кліпі "Янгол": відео

26 травня Злата Огнєвіч випустила новий кліп на пісню "Янгол". Композиція розповідає про почуття жінок, які чекають звістку від своїх коханих на фронті, інформує Апостроф.

"Полотна листувань, виснажливе очікування звістки та спогади про щасливе минуле - у новому кліпі я передала почуття жінок України, які сьогодні чекають заповітне "На зв'язку" від своїх чоловіків", - написала співачка в Instagram.

У кліпі Огнєвіч знялися її найближчі люди - тато, мама, рідна сестра та її чоловік. Так фанати артистки дізналися, що дуже скоро Злата стане тіткою: її сестра Юлія вагітна і вже має значних розмірів животик.

Фото: ZLATA OGNEVICH

Фото: ZLATA OGNEVICH

Оператор зняв, як сім'я спілкується з Леонідом Бордюгом – батьком сімейства, який працює військовим хірургом та вже багато місяців рятує життя українських захисників.

Фото: ZLATA OGNEVICH

Фото: ZLATA OGNEVICH

"Він допомагає пораненим і вже бачив стільки, що й достатньо... Нещодавно, коли ми спілкувалися по телефону, він сказав, що буде там до останнього, до самої Перемоги України. Там, де він дуже потрібен, - розповіла Огнєвіч. - Як сотні лікарів, парамедиків. Низький уклін українським медикам. Подяка. Повага. За надлюдські зусилля, за порятунок життів. За віру в Перемогу. За самовідданість, безсонні ночі та безупинну працю. Нехай з вами буде сила".


Наталка Лавринець, Апостроф





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