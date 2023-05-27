Злата Огнєвіч показала батьків і вагітну сестру у новому кліпі "Янгол": відео

26 травня Злата Огнєвіч випустила новий кліп на пісню "Янгол". Композиція розповідає про почуття жінок, які чекають звістку від своїх коханих на фронті, інформує Апостроф .

"Полотна листувань, виснажливе очікування звістки та спогади про щасливе минуле - у новому кліпі я передала почуття жінок України, які сьогодні чекають заповітне "На зв'язку" від своїх чоловіків", - написала співачка в Instagram.

У кліпі Огнєвіч знялися її найближчі люди - тато, мама, рідна сестра та її чоловік. Так фанати артистки дізналися, що дуже скоро Злата стане тіткою: її сестра Юлія вагітна і вже має значних розмірів животик.

Фото: ZLATA OGNEVICH

Фото: ZLATA OGNEVICH

Оператор зняв, як сім'я спілкується з Леонідом Бордюгом – батьком сімейства, який працює військовим хірургом та вже багато місяців рятує життя українських захисників.

Фото: ZLATA OGNEVICH

Фото: ZLATA OGNEVICH

"Він допомагає пораненим і вже бачив стільки, що й достатньо... Нещодавно, коли ми спілкувалися по телефону, він сказав, що буде там до останнього, до самої Перемоги України. Там, де він дуже потрібен, - розповіла Огнєвіч. - Як сотні лікарів, парамедиків. Низький уклін українським медикам. Подяка. Повага. За надлюдські зусилля, за порятунок життів. За віру в Перемогу. За самовідданість, безсонні ночі та безупинну працю. Нехай з вами буде сила".