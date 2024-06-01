Скандал у Мукачеві: співробітники ТЦК затримали кришнаїтів та доставили до військкомату. Відео

31 травня в Мукачево, що на Закарпатті, стався конфлікт між представниками ТЦК та кришнаїтів. Мережею розлетілись кадри із затриманням представників віровчення Крішни, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Політика країни".

Неподалік Мукачева представники поліції та ТЦК затримали кришнаїтів біля санаторію "Сонячна долина", після чого доставили їх до військкомату.

Фото: Країна.ua

Місцеві жителі та перехожі перешкоджали діям військових та були агресивно налаштовані.

"Пішов звідси! Ти куди прийшов? Ти кого хочеш забирати? Це ж люди божі! Гуляй звідси", – суворо каже один з чоловіків військовим та представникам поліції.



Попри це, самі ж наслідувачі вчення Крішни не впали духом та продовжили співати пісень вже у будівлі ТЦК.


В\'ячеслав Чечко, Апостроф





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