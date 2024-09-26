На Одещині затримали уродженця Курщини, що за 1000€ їхав до кордону з Молдовою

Прикордонники на Одещині викрили спробу уродженця Курської області РФ непомітно дістатися Молдови. За проїзд у сховку під багажним відсіком вантажівки чоловік мав заплатити до 1000€.

Про це інформують в Державній прикордонній службі України, інформує Апостроф .

Зауважують, що на автодорозі Одеса-Рені прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками Національної поліції затримали 36-річного водія вантажівки.Той намагався приховано підвезти до кордону з Молдовою свого пасажира.

"Для цього він обладнав під багажним відсіком вантажівки сховок, куди й розмістив свого «клієнта». Цим «лайфхаком» скористався 37-річний громадянин України, мешканець Харківщини. Попри відсутність комфорту, вартість перевезення вартувала йому 1000 Євро", - пишуть прикордонники.

Невідомо, чи планував порушник повернутись до свого місця народження – Курської області, чи все ж таки до сусідньої країни – Молдови, достеменно невідомо.

Наразі водія-переправника затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», а транспортний засіб вилучено.

Відносно уродженця Курщини складено протокол за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скерували до суду.