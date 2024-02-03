У Франції під час романтичної вечері затримали боса італійської мафії, який втік із в'язниці за допомогою простирадл

Чоловіка називали одним з найбільш небезпечних втікачів.

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У Франції затримали боса італійської мафії, який торік втік із в’язниці суворого режиму, використовуючи зв’язані простирадла, щоб спуститися по стіні, пише CNN, інформує ZN.ua .

Марко Радуано, 40-річного боса мафії Гаргано в регіоні Апулія на півдні Італії, було затримано в четвер біля розкішного ресторану в Бастії на Корсиці, де він вечеряв із супутницею.

Його затримав той самий антимафіозний підрозділ, який затримав Маттео Мессіна Денаро, ще одного кримінального боса, який майже три десятиліття провів у бігах.

Радуано був одним із 10 найнебезпечніших втікачів Європолу.

Також було затримано його праву руку Джанлуїджі Трояно, який втік з-під домашнього арешту в 2021 році, знявши електронний браслет. Його заарештували в четвер у Гранаді в Іспанії, коли він отримував посилку в пункту обслуговування.

Втеча Радуано через вікно в'язниці, для якої він використав зв'язані простирадла, відбулася трохи менше року тому і потрапила на камери спостереження пенітенціарної установи. На все про все Радуано витратив 16 секунд і втік пішки. Злочинця не лише не переслідували охоронці, а навіть не помітили. Цей факт став причиною внутрішнього розслідування в'язниці суворого режиму.

На момент втечі Радуано відбував 24-річний термін ув'язнення за торгівлю наркотиками і вже після втечі був заочно засуджений до довічного ув'язнення за підбурювання до вбивства бандита Омара Тротта в брускетта-барі у Вієсте, Італія, у 2017 році.