Де зараз і який вигляд має наймолодша акторка серіалу "Спіймати Кайдаша", яка зіграла Мелашку

У 2020 році на екрани вийшов серіал "Спіймати Кайдаша" - адаптація повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Картина стала популярною не в останню чергу завдяки талановитій грі акторів, зокрема тих, для кого робота в багатосерійній стрічці стала першим кінодосвідом. Серед них - Дарина Федина, яка зіграла Мелашку. На момент зйомок дівчині було всього 17 років і вона була наймолодшою акторкою. Який зараз вигляд має юна артистка і чим займається після початку великої війни - далі в нашому матеріалі, інформує Апостроф.

Фото: СТБ

Дарина Федина народилася 15 серпня 2001 року у Львові. Середню освіту здобула в католицькій гімназії Шептицьких. Після закінчення школи дівчина вирушила підкорювати столицю. У Києві Дарина стала студенткою Національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де майстром курсу був Богдан Бенюк.

На першому курсі дівчині запропонували роль у серіалі "Спіймати Кайдаша". Федина розповідала, що під час однієї з репетицій їй зателефонувала кастинг-директорка Ольга Клименко і запросила на кастинг. Спочатку Дарина відмовилася, адже першокурсникам не можна зніматися, але після розмови з Бенюком, дала позитивну відповідь.

Фото: instagram.com/tse.hanna

"Я спершу з певних причин відмовилася, але Ольга була доволі наполегливою і вже через кілька місяців я погодилася прийти на кастинг, - зізнавалася вона. - Після двох проб мені зателефонували і сказали, що затвердили мою кандидатуру на роль Мелашки, коханої одного з головних героїв – Лавріна Кайдаша".

Акторку-початківця зацікавив проєкт, але водночас вона переживала, чи зможе переосмислити всіма улюблений твір і зіграти так, аби сподобалося глядачам.

Фото: СТБ

"Я не знала, чи ті осучаснені події сприймуть люди. Мені навіть в певний момент було страшно, бо ситуації абсолютно списані з життя. І тут могли бути дві полярні сторони: люди або сприйняли б картину дуже гостро в свій бік, бо це їхнє життя, або вона б знайшла відгук в їхніх серцях. Ті події і мене, і всіх оточували та й оточують досі, а перенести все з життя на екран – це дуже відповідально", - говорила Дарина.

Федина зізнавалася, що має багато спільного зі своєю героїнею: Дарина як і Мелашка з багатодітної сім'ї, в якій вона старша дитина, навчалася у музичній школі.

Дарина була наймолодшою акторкою у серіалі, де її партнерами були такі відомі артисти, як Тарас Цимбалюк (Карпо), Григорій Бакланов (Лаврін), Віктор Жданов (Омелько), Ірина Мак (Кайдашиха, мати Карпа і Лавріна) та інші. Для Антоніни Хижняк, яка зіграла Мотрю, стрічка теж стала дебютом.

Фото: СТБ

До того ж це була її перша роль у кіно. Тому дівчина хвилювалася, як більш досвідчені актори ставитимуться до неї в роботі. Однак, за словами Федини, колеги дуже допомагали їй та підтримували, тож досвід був приємним та цікавим.

Після виходу серіалу на екрани, Дарина набула як прихильників, так і хейтерів. Деяких обурила героїня акторки і вони почали писати дівчині негативні повідомлення.

Після зйомок у серіалі "Спіймати Кайдаша" акторці почали надходити пропозиції зіграти в інших проєктах. Далі були фільми "Марія", "Абітурієнт", "Нелоліта", "Будинок за склом" і серіал "Перевізниця".

Фото: instagram.com/tse.hanna

Крім Карпенка-Карого Дарина закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв. Зараз живе у рідному Львові і працює у місцевому академічному театру імені Леся Курбаса. За участю Федини можна побачити вистави "Захар Беркут", "Коли цвіте полин", "Лісова пісня", "Формули екстазу", "Пастка розуму" та інші.

Фото: instagram.com/tse.hanna

Дарина має сторінку в Instagram, де вона публікує світлини з повсякденного життя і фотосесій, проте більшість публікацій - збори для військових. З початком повномасштабного вторгнення акторка долучилася до волонтерства та використовує свою популярність для важливих цілей.

Фото: instagram.com/tse.hanna

Фото: instagram.com/tse.hanna

Фото: instagram.com/tse.hanna

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Тетяна Чеботар, Апостроф





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Де зараз і який вигляд має наймолодша акторка серіалу "Спіймати Кайдаша", яка зіграла МелашкуДе зараз і який вигляд має наймолодша акторка серіалу "Спіймати Кайдаша", яка зіграла Мелашку
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