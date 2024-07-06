В Одесі побили фітнес-тренера, який облаяв військового

В Одесі чоловік облаяв військового, після розголосу ситуації небайдужі поквитались з ним за зневагу до бійця ЗСУ.

Про це повідомив блогер та активіст Ганул Дем'ян.

У суботу, 6 липня, одеський фітнес-тренер обматюкав та бажав смерті військовому. Одесита вже знайшли, чоловіка звати Свивастян Гогович. У своєму Instagram він не приховує свою зневагу до України та її народу.

"Мені було важко додивитися це відео до кінця, адреналін та бажання помсти переповнюють З відео зрозуміло що (чоловік - ред.) бачить людину в формі й з притаманною сепаратисту ненавистю бажає смерті та посилає захисника", - пише активіст Ганул Дем'ян.

Згодом Дем'ян відвідав фітнес-тренера, та провів "бесіду" з чоловіком на тему того, як варто розмовляти з військовими.

"Я ж казав, не можна ображати військових", - пише активіст.