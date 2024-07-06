Курсанту ЗСУ призначили 5 років позбавлення волі: за що сурово покарали військового

суд, судовий процес

Під час судового процесу суддя Лілія Грипіч визнала курсанта винним у ч. 5 ст. 407 КК та призначила йому 5 років позбавлення волі.

Курсант ЗСУ був засуджений Костопільським районним судом за самовільне залишення військової частини. Він відправився додому без відома військового керівництва і протягом шести місяців перебував там на власний розсуд. Про це йдеться у вироку суду.

суд

Курсант ЗСУ Богдан, за вироком суду, вранці 3 жовтня 2023 року самовільно залишив військову частину і повернувся додому, де проживав протягом шести місяців до того, як його 26 квітня 2024 року затримали правоохоронці.

У суді військовий визнав свою вину і висловив розкаяння. Він висловив бажання продовжувати військову службу. Чоловік є уродженцем смт Зарічне Рівненської області, неодружений, раніше судимий не був.

Суддя Лілія Грипіч визнала курсанта винним ч. 5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин на понад три доби в умовах воєнного стану) й призначила 5 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

мобілізація, повістка, призов

Нагадаємо, що на тлі посилення мобілізації в Україні підприємці зобов’язані повідомляти ТЦК про відмову працівника від повістки та його звільнення.

В першу чергу підприємці зобов’язані інформувати ТЦК про звільнення або прийняття на роботу осіб з-поміж призовників, військовозобов’язаних та резервістів. На це дається лише 7 днів.

Джерело: ZAXID.NET

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Олександра Торохтій, politeka.net





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Курсанту ЗСУ призначили 5 років позбавлення волі: за що сурово покарали військовогоКурсанту ЗСУ призначили 5 років позбавлення волі: за що сурово покарали військового
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