Софі Лорен зачарувала стрункістю та молодістю: складно повірити, що актрисі незабаром виповниться 89 років

20 вересня Софі Лорен відсвяткує 89-й день народження, і в це важко повірити, адже виглядає актриса чудово і їй можна дати як мінімум на 10 років менше.

Культова італійська актриса виглядала елегантно, потрапивши до об'єктивів журналістів у Венеції, куди вона приїхала на кінофестиваль.

Перед публікою 88-річна зірка фільмів "Чочара", "Вчора, сьогодні, завтра", "Шлюб по-італійськи" та "Незвичайний день" з'явилася, як завжди, одягнена зі смаком. Її вибір упав на прямі чорні штани, взуття на плоскому ходу, класичну білу блузу та короткий жакет у дрібний принт. З аксесуарів Софі Лорен обрала сережки та перли, а також трендові сонцезахисні окуляри.

Залишатися у формі зірці допомагає дієта, а у збереженні молодості – пластичні хірурги та косметологи.

Кожен вихід у світ дається Лорен досить важко через артрит, але кожна її поява на публіці викликає захоплення. Більшість свого часу актриса проводить на своїй віллі.

Нагадаємо, 88-річна Софі Лорен у кремовому костюмі з'явилася на відкритті свого ресторану.