Мама Вєрки Сердючки змінила зачіску та зачарувала красою: Інну Білоконь не впізнати

Інна Білоконь у ролі мами Вєрки Сердючки виглядає як непримітна бабуся, яка завжди в окулярах та хустці. Але мало хто знає, що в реальному житті Інна Адольфівна справжня красуня.

Українська комедійна актриса народилася у Полтаві, і у жовтні цього року відзначить великий ювілей – 55 років. Однак після публікації нової фотографії Інни у це дуже складно повірити.

У Мережі новим фото із зіркою поділився київський стиліст-колорист Артур Мулов. У своєму акаунті в Інстаграм він опублікував спільне фото з "мамою Вєрки Сердючки" відразу після фарбування та стрижки.

54-річна Інна Білоконь вирішила зробити каре довжиною до плечей і косий чубок, а також підфарбувати волосся та освіжити блонд. Стиліст зробив актрисі укладання, уклавши волосся на бічний проділ і зачесавши чубчик на один бік.

Подругу Андрія Данилка на фото не впізнати – Інна може похвалитися ідеальною шкірою, рівним тоном обличчя, відсутністю глибоких зморшок та інших недосконалостей. На вигляд їй можна дати трохи більше 45 років.

Народилася Інна Білоконь у Полтаві та збиралася стати медиком. Після трьох невдалих спроб вступити до медичного училища в результаті вступила до торгово-кулінарного ПТУ, де зустрілася з Данилком, який вирішив там навчатись поле невдалої спроби вступити до театрального училища. 16-річний Андрій та 21-річна Інна швидко потоваришували і разом стали грати, досягнувши світової популярності.

Нагадаємо, подруга Данилко Інна Білоконь показала свою красуню-дочка у день її народження: “Мамина копія“.