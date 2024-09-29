До Умані на Рош га-Шана відправили кінну поліцію

До Умані прибула кінна поліція, яка буде забезпечувати порядок та безпеку на час проведення паломницьких заходів з нагоди іудейського нового року Рош га-Шана.

Про це повідомили в поліції Черкаської області.

Поліцейські будуть посилено патрулювати вулиці Умані, особлива увага буде приділятися місцям, де збираються прочани, інформує Апостроф.

До забезпечення громадського порядку цього року залучено кавалерійську роту батальйону тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції міста Києва.

Вершники патрульної поліції чергують в районі компактного проживання та паломництва хасидів, а також зелених зонах, де неможливо проїхати на авто.


Олена Токмач, Апостроф





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