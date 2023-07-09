Організатори Tbilisi Pride звинуватили поліцію у змові з противниками фестивалю

Захід засудив дії правих активістів та влади, яка не змогла забезпечити безпеку.

Щорічний ЛГБТ-прайд у Грузії був евакуйований за допомогою поліції, яка не змогла втримати периметр під час заходу, відтак сотні противників акції прорвались до її учасників, повідомляє POLITICO, інформує ZN.ua.

Організатори Tbilisi Pride звинуватили поліцію у змові з противниками фестивалю
© newsgeorgia.ge

У заяві організатори фестивалю в столиці Тбілісі оголосили про скасування захід, додавши, що інцидент, ймовірно, стався за узгодженням із владою.

«Сьогоднішні події вказують на те, що сьогоднішні заплановані заходи були заздалегідь скоординовані та узгоджені між МВС та насильницьким угрупуванням «Альт-Інфо», — йдеться в повідомленні Тбілісі Прайд.

Тимчасовий заступник міністра внутрішніх справ Олександр Дарахвелідзе заявив, що «прайд-фестиваль мав відбутися на відкритій території», тому влада «не змогла забезпечити захист».

Противники прайду підпалили веселкові прапори ЛГБТ+ і влаштували танці під традиційну грузинську народну музику. Учасникам прайду порадили сховатись в автобусах з міркувань безпеки.

Реагуючи на напади, посол Великої Британії в Грузії Марк Клейтон сказав, що він «вражений і засмучений тим, що, незважаючи на планування та превентивні заходи, фестиваль Tbilisi Pride був скасований через ризики для безпеки учасників».

Він закликав грузинський уряд «забезпечити, щоб усі, хто порушував закон і агресивно перешкоджав мирному зібранню, були притягнуті до відповідальності».

Незважаючи на засудження, Шалва Папуашвілі, голова парламенту Грузії, наполягає, що «поліція відреагувала належним чином» і «належним чином забезпечила безпеку як учасників, так і журналістів».

Ремі Боні, виконавчий директор ЛГБТ+ неурядової організації Forbidden Colours, наголосив, що країни ЄС повинні надати притулок організаторам у своїх посольствах, оскільки їхнім життям наразі загрожує небезпека: тисячі учасників руху проти ЛГБТ+, полюють на них .

Альт-Інфо, ультраправа група, тісно пов’язана з Грузинською православною церквою, неодноразово організовувала контрпротести проти щорічних свят. У 2021 році на щорічному заході постраждали десятки журналістів, а згодом помер оператор.

Після минулорічних подій місія ЄС у країні видала жорсткий лист до уряду, у якому засудила «прямі напади на демократичні та проєвропейські прагнення Грузії» та розкритикувала спалення прапора ЄС біля парламенту Грузії.

Грузія має намір приєднатися до ЄС. Водночас, Брюссель попередив, що її уряд, який прагне тісніших зв’язків з Росією з початку війни в Україні, дозволив значний відступ у сфері прав людини та громадянських свобод.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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