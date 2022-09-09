Бред Пітт насмішив нестандартним костюмом на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю – виглядає дивно

Американський актор Бред Пітт цього року повернувся до активного світського життя та зйомок. Цього року з голлівудським красенем виходить одразу два фільми, і ще кілька він спродюсував.

Вчора до Італії на Венеціанському кінофестивалі 58-річний актор приїхав на прем'єру фільму "Блондинка", головну роль у якому зіграла красуня Ана де Армас. На червоній килимовій доріжці Пітт вийшов разом з актрисою, щоб підтримати її. Сам же він у фільмі не знімався, а виступив як продюсер.

З початку цього року колишній чоловік Анджеліни Джолі справляє фурор своїми появами на публіці. А все через свій зовнішній вигляд. Актор співпрацює з нью-йоркським дизайнером Хаансом Ніколасом Мотта, який створює образи для офіційних виходів зірки. Але публіка не завжди тепло їх приймає, а все через нестандартний крій та вибір тканини для костюмів Бреда.

На Венеціанському кінофестивалі актор з'явився у чорному костюмі з м'якої тканини зі штанами, що нагадують шаровари. Також публіку збентежило те, як на ньому сиділа біла сорочка, деякі шанувальники визнали, що вона не підходить йому за розміром. Образ Бред Пітт завершив краваткою-метеликом, сонцезахисними окулярами, а волосся уложив назад за допомогою засобу для укладання.

"Мені здається, Бред занадто намагається, щоб виглядати молодшим", "Що у нього з костюмом? Він завжди виглядає таким крутим, але не сьогодні", "Якщо хтось на зразок Бреда Пітта носить костюм зі спортивним взуттям, це називають модою", "Бред, ти виглядаєш приголомшливо, незалежно від того, що на тобі надіто!!", "Бред, ти можеш краще, це вбрання ні про що", - пишуть користувачі в соцмережах.

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