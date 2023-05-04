Шакіра вперше після розлучення потрапила до об'єктиви папараці: як у реальному житті виглядає співачка

46-річна Шакіра потрапила до об'єктивів папарці. На ній не було яскравого сценічного вбрання чи яскравого макіяжу. Зірка виглядала як звичайна дівчина, яка починає нове життя після розлучення.

Після розлучення з чоловіком, іспанським футболістом, який їй багаторазово зраджував за роки спільного життя, Шакіра із синами вирішила переїхати з Іспанії та влаштуватися до США . Вона потрапила до об'єктивів папараці у Маямі, куди планує переїхати. Наразі вона зайнята пошуком нового будинку.

Саме в процесі огляду нерухомості й зняли співачку журналісти. Для зустрічі з рієлтором Шакіра обрала простий повсякденний образ. Артистка виглядала чудово у фіолетовій футболці з написом Supreme шрифтом "Шрека", блакитних джинсах-джоггерах та фіолетових кросівках на високій платформі. З аксесуарів іспанська співачка обрала зелену сумку через плече та сонцезахисні окуляри з фіолетовими лінзами.

Зірка залишила волосся розпущеним і відмовилася від макіяжу.

Варто зазначити, що користувачі Мережі назвали її образ одним із найгірших , який вони бачили останнім часом: "Виглядає буквально як бомж", "Вона схожа на жебрачку. Елегантність втратила дорогою", "Ця дівчина взагалі на неї не схожа" , "Шакіра знову одягнена як лайно", "Її волосся виглядає жахливо".

При цьому шанувальники сподіваються, що співачка знайде будинок своєї мрії і в неї все буде добре в житті після того, як вона страждала з чоловіком-зрадником.

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