Шакіра вперше після розлучення потрапила до об'єктиви папараці: як у реальному житті виглядає співачка

46-річна Шакіра потрапила до об'єктивів папарці. На ній не було яскравого сценічного вбрання чи яскравого макіяжу. Зірка виглядала як звичайна дівчина, яка починає нове життя після розлучення.

“Виглядає буквально як бомж“: Шакіра вперше після розлучення потрапила в об'єктиви папараці

Після розлучення з чоловіком, іспанським футболістом, який їй багаторазово зраджував за роки спільного життя, Шакіра із синами вирішила переїхати з Іспанії та влаштуватися до США. Вона потрапила до об'єктивів папараці у Маямі, куди планує переїхати. Наразі вона зайнята пошуком нового будинку.

Саме в процесі огляду нерухомості й зняли співачку журналісти. Для зустрічі з рієлтором Шакіра обрала простий повсякденний образ. Артистка виглядала чудово у фіолетовій футболці з написом Supreme шрифтом "Шрека", блакитних джинсах-джоггерах та фіолетових кросівках на високій платформі. З аксесуарів іспанська співачка обрала зелену сумку через плече та сонцезахисні окуляри з фіолетовими лінзами.

“Виглядає буквально як бомж“: Шакіра вперше після розлучення потрапила в об'єктиви папараці

Зірка залишила волосся розпущеним і відмовилася від макіяжу.

Варто зазначити, що користувачі Мережі назвали її образ одним із найгірших , який вони бачили останнім часом: "Виглядає буквально як бомж", "Вона схожа на жебрачку. Елегантність втратила дорогою", "Ця дівчина взагалі на неї не схожа" , "Шакіра знову одягнена як лайно", "Її волосся виглядає жахливо".

“Виглядає буквально як бомж“: Шакіра вперше після розлучення потрапила в об'єктиви папараці

При цьому шанувальники сподіваються, що співачка знайде будинок своєї мрії і в неї все буде добре в житті після того, як вона страждала з чоловіком-зрадником.

“Виглядає буквально як бомж“: Шакіра вперше після розлучення потрапила в об'єктиви папараці

Нагадаємо, 70-річна Бріжит Макрон у міні-спідниці та золотих прикрасах засвітила худі ніжки під час нового виходу у світ.


Анастасия Березовская, Тудей





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