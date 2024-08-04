У Британії сталися погроми після вбивства дітей у танцювальному клубі

Щонайменше 39 поліцейських отримали поранення в результаті заворушень, що спалахнули у Саутпорті Великої Британії через кілька годин після вшанування пам'яті жертв ножового нападу, в результаті якого загинули троє дітей.

Про це інформує BBC, інформує Апостроф .

Спочатку поліція Мерсісайда повідомляла, що 8 поліцейських отримали серйозні травми, зокрема переломи, рвані рани, підозру на перелом носа і струс мозку. Серед інших травм - втрата свідомості одного офіцера, а також черепно-мозкові травми та серйозні травми обличчя. Постраждали також три службові собаки, у двох з яких кидали цеглу.

Заворушення почались незабаром після траурної церемонії за загиблими внаслідок ножового нападу на дитячий танцювальний клуб Hope of Hart.

Поліція зауважувала, що траурну церемонію в Саутпорті використали націоналісти з-поміж прихильників антиісламської Ліги оборони Англії - використали як привід для зібрання та нападу на місцеву мечеть. Учасники акції кидали в будівлю цеглу, підпалювали прилеглі автомобілі та сміттєві баки, а також завдали шкоди місцевому магазину

За даними служби швидкої допомоги, загалом 27 поліцейських були доставлені до лікарні, а 12 отримали медичну допомогу на місці.

"У зв'язку з заворушеннями в районі було запроваджено 24-годинний наказ за статтею 60, який надає поліцейським розширені повноваження щодо зупинки та обшуку осіб…Поліція Мерсісайда повідомила, що додаткові офіцери залишатимуться в цьому районі "для забезпечення видимої присутності та заспокоєння громад"", – пишуть в BBC. На місці також залишатиметься невелика кількість машин швидкої допомоги.