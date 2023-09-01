У 90% — відсутність нирки: РНБО обіцяє, що імена ухилянтів та лікарів-порушників після перевірок ВЛК будуть оприлюднені

Порушення виявляють щодня, зауважив Данілов.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що результати перевірки військово-лікарських комісій, які вже розпочалися, будуть через 2-3 тижні. Під час телемарафону він зауважив, що вже є інформація про випадки порушень, коли за хабарі ухилянтам виписували довідки про відсутність нирки, інформує ZN.ua.

У 90% — відсутність нирки: РНБО обіцяє, що імена ухилянтів та лікарів-порушників після перевірок ВЛК будуть оприлюднені
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"Справа в тому, що вони не утруждалися, майже в 90% випадків буд один і той же діагноз. Все це буде підлягати перевірці в законний спосіб, - розповів Данілов. - Якщо людина дійсно непридатна – нема чого лякатися. Спокійно буде проведена документація, що ви перебували в стаціонарі, до цього хворіли".

За словами секретаря РНБО, факти підробки документів ВЛК виявляють щодня. Коли фахівці доведуть провину порушників - їх імена оприлюднять.

"Якщо доводять відповідні органи, що було скоєно злочин, то всі ім?я і прізвища всіх цих лікарів будуть обов?язково відомо. З прізвищами тих, хто отримав від них таку "допомогу"", – зазначив він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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