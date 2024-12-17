"Воїн-кремінь": журналістка показала фото "азовця" у полоні і за рік після звільнення

Журналістка Олександра Горчинска поділилась фото "азовця" Євгена Чуденцова на псевдо "Чудік". Одне з них зроблено у російському полоні, а друге - за рік після звільнення, інформує Апостроф.

"Перебуваючи у полоні, Чуднецов зазнав тортур з боку росіян, зокрема катування електричним струмом, побиття та підвішування", - написала журналістка у Facebook.

Військовий був у ворожому полоні двічі. Вперше потрапив у 2015 році під час боїв за Широкине. Вдруге - у 2022 році після виходу з "Азовсталі". Був звільнений у травні 2023 року. Тоді за час перебування в неволі Євген Чуднецов схуд на 45 кг.

Українців вразила сила духу бійця.

"Оце в людини сила волі. Кремінь!", "Воїн - Титан", "Сила духу викликає захват", "Чудова фізична форма через рік після полону - це титанічна робота над собою", - пишуть коментатори.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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