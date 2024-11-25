Андрій Данилко зробив щемливе фото на роковини Голодомору

Український артист, співак Андрій Данилко (творець образу Вєрки Сердючки) зробив щемливе фото на роковини Голодомору.

Світлину артист опублікував у розповідях на своїй сторінці в Інстаграмі, інформує Апостроф.

Зокрема, Данилко ввечері 23 листопада відвідав у Києві меморіальний комплекс пам’яті жертв Голодомору та сфотографував свічки біля пам’ятника дитині з колосками.

Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років.

У 2024 День пам'яті жертв голодоморів припав на 23 листопада.


Наталка Лавринець, Апостроф





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