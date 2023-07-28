Колишня дружина Ілона Маска виходить заміж за відомого британського актора: фото

37-річна британська акторка, колишня дружина Ілона Маска Талула Райлі повідомила про заручини зі своїм обранцем, зіркою фільму "Реальне кохання", 32-річним Томасом Сангстером. Піти під вінець пара вирішила після двох років стосунків.

Радісною новиною закохані поділилися у соцмережах: Талула в Twitter , а її коханий – в Instagram. "Дуже щаслива поділитися новиною, що через 2 роки зустрічань Томас Сангстер та я – заручені", – зазначила екс-кохана американського винахідника Ілона Маска. "Щасливий повідомити, що Талула та я заручилися. Любов всюди", – написав Томас, інформує Апостроф .

Талула зі своїм обранцем

Фото: Twitter.com/TalulahRiley

Цікаво, що Ілон Маск вже встиг привітати свою двічі колишню дружину. Так, можна побачити, що під її дописом у Twitter він лаконічно написав "Вітаю".

Фото: Twitter.com/TalulahRiley

Талула й Ілон були одружені двічі: з 2010-го по 2012-й і з 2013-го до 2016-го року. Дітей у екс-пари не було. Проте у мережі можна знайти інформацію стосовно того, що британська акторка добре ладнала з дітьми свого обранця та навіть у якійсь мірі займалася їх вихованням.

Нагадаємо, з новиною про народження близнюків у минулому році, яких від Маска народила його колишня співробітниця, загальна кількість дітей знаменитого американця зросла до дев’яти. Двоє дітей у підприємця з'явилося у стосунках з канадською співачкою Граймс, а ще п'ятеро дітей - в період тривалих відносин з колишньою дружиною, канадською письменницею Джастін Вілсон.

Після розлучення з Вілсон Маск почав зустрічатися з британською акторкою Талулою Райлі. У 2010 році вони одружилися, але вже через 2 роки розійшлися. У 2013 році закохані поновили стосунки, але невдовзі остаточно розірвали всі зв'язки.

Фото: Getty Images

З 2016 по 2017 роки Ілон зустрічався з Ембер Герд. Вже на початку 2018-го Маск представив світу свою нову кохану – співачку Граймс, яка згодом народила йому шостого сина. Батьки дали малюку незвичайне ім'я – X ? A-12. У вересні 2021 року пара розсталася. Попри розрив стосунків, у грудні у них народилася донька – Екса Дарк Сідіріель Маск - її виносила та народила для пари сурогатна мати. У минулому році ЗМІ писали, що американець нібито зустрічається з австралійською акторкою Наташою Бассетт.

Крім того, в липні 2022 року підприємець і філантроп із Силіконової долини Ніколь Шанахан опинилася в центрі скандалу через розлучення з Сергієм Бріном та чутки про роман з Ілоном Маском. Останній практично одразу спростував заяви ЗМІ про можливі стосунки та зазначив, що таке твердження є "повною нісенітницею".