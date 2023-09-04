Дженніфер Лопес знялася для відомого бренду в спідній білизні

Дженніфер Лопес викликала фурор на нових фотографіях. Дивлячись на знімки актриси, зовсім не віриться, що їй уже 54 роки.

Дженніфер Лопес знялася для відомого бренду в спідній білизні

Цього року стало відомо, що американську зірку покликали стати амбасадором італійського бренду спідньої білизни та обличчям нової колекції Intimissimi.

У Мережі з'явилися неопубліковані фотографії зірки. У кадрі Джей Ло постала в ефектному комплекті - чорній спідній білизні з білою квітковою вишивкою по поясі трусиків і контуру бюстгальтера-топу. Її образ завершила чорна трендова сорочка з контрастним білим контуром.

Дженніфер Лопес знялася для відомого бренду в спідній білизні

54-річна Лопес продемонструвала на камеру приголомшливу фігуру, викликала фурор гладкою бархатистою шкірою без вад, плоским животом, вузькою талією та підтягнутою фігурою.

Дженніфер Лопес знялася для відомого бренду в спідній білизні

Для зйомки волосся Дженніфер залишили розпущеним, надавши йому обсягу, а в макіяжі зробили акцент на очах.

Дженніфер Лопес знялася для відомого бренду в спідній білизні

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у вишиванці та в'єтнамках помітили в українській сорочці у Нью-Йорку.


Анастасия Березовская, Тудей





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