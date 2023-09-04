Дженніфер Лопес знялася для відомого бренду в спідній білизні

Дженніфер Лопес викликала фурор на нових фотографіях. Дивлячись на знімки актриси, зовсім не віриться, що їй уже 54 роки.

Цього року стало відомо, що американську зірку покликали стати амбасадором італійського бренду спідньої білизни та обличчям нової колекції Intimissimi.

У Мережі з'явилися неопубліковані фотографії зірки. У кадрі Джей Ло постала в ефектному комплекті - чорній спідній білизні з білою квітковою вишивкою по поясі трусиків і контуру бюстгальтера-топу. Її образ завершила чорна трендова сорочка з контрастним білим контуром.

54-річна Лопес продемонструвала на камеру приголомшливу фігуру, викликала фурор гладкою бархатистою шкірою без вад, плоским животом, вузькою талією та підтягнутою фігурою.

Для зйомки волосся Дженніфер залишили розпущеним, надавши йому обсягу, а в макіяжі зробили акцент на очах.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у вишиванці та в'єтнамках помітили в українській сорочці у Нью-Йорку.