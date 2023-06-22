Внаслідок вибуху в Києві було зруйновано квартиру відомого футбольного коментатора

Коментатор залишився без дому.

Внаслідок вибуху в Києві було зруйновано квартиру відомого футбольного коментатора Роберто Моралеса, інформує ZN.ua.

Внаслідок вибуху в Києві було зруйновано квартиру відомого футбольного коментатора
© Фото из открытых источников

"Малишка 33. Мій дім, квартири вже немає", – написав Роберто на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня у Києві стався вибух у 16-поверховому багатоквартирному будинку на вулиці Малишка, що у Дніпровському районі. Попередня причина – витік газу. Мер міста Віталій Кличко заявив про двох загиблих. Вогонь локалізували під ранок.

Сам Роберто Моралес на початку травня повідомив про те, що приєднався до лав ЗСУ.

47-річний Роберто Моралес уже мав військовий досвід, коли з 2015 до 2016 року брав участь у зоні АТО на сході України.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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