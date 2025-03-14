"Було трохи лячно": вокаліст "ТНМК" Фагот розповів про перші дні у добровольчому батальйоні "Реванш"

Лідер гурту "Танок на майдані Конго", музикант та продюсер Олег Михайлюта "Фагот" у День українського добровольця розповів про свої перші дні у добровольчому батальйоні "Реванш", інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Лайм", посилаючись на допис артиста у соцмережі Facebook.

Український виконавець показав світлини перших днів своєї служби під час захисту країни. Він чесно зізнався, що було дещо лячно, однак його підтримали побратими.

"Це був третій день головного кіпєшу мого життя, було трохи лячно, але я розумів, що бігти ніхто нікуди не буде.



Так я потрапив в Реванш. Дякую, брати, за розуміння та підтримку!", - написав Михайлюта.

Він наголосив, що не хоче нікого вбивати, однак немає вибору і доводиться вчитися, коли стоїть загроза знищення.

"Я не хочу нікого вбивати, але коли тебе хочуть знищити, а ти хочеш жити, вибору в тебе не багато, і ти ідеш та вчишся…



Низький уклін кожному добровольцю. Честь", - додав музикант.