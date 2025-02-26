"Три бл**і підставили": український письменник розповів, чому його "запаяли в поліетилен"

Український письменник Андрій Кокотюха розповів, за що його книжку промаркували позначкою "18+" та запакували у поліетилен.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф.

"Нині покійний київській російськомовний андеграундний поет Тарас Ліпольц писав: "Всегда нас бл*ди подставляют". Ось і мене запаяли в поліетилен. Бо я раптом став автором 18+. Тобто, обережно, тим щось дуже доросле в тексті", - пише Кокотюха.

Він вирішив особисто перевірити та виявив, через що конкретно його "запакували у поліетилен":

"А насправді - я перевірив! - лише слово "бл*дь", вжите до всього ще й російським офіцером НКВД у варіаціях "бл*дь", "бл**тво" і "бл**ський". Три бл*ді підставили книжку про повстанський рух під монастир вікових обмежень :)))".



Любов Боровик, Апостроф





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"Три бл**і підставили": український письменник розповів, чому його "запаяли в поліетилен""Три бл**і підставили": український письменник розповів, чому його "запаяли в поліетилен"
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