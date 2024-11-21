Офіцер ЗСУ поділився, чому образився на один заклад в Харкові

Офіцер Збройних сил України Олександр Науменко розповів та пояснив, чому образився на один із закладів у Харкові.

Про це він написав на персональній сторінці в соцмережі Х, інформує Апостроф .

В повідомленні розказав, як вирішив випити кави та помітив деяку тенденцію:

"Ображений на один заклад в Харкові, в який я забіг на кохфе, за те що всім дівчатам за сусідніми столиками принесли стільчики під сумку, а мені навіть не запропонували".

Для наочності до допису також додав фото рюкзака.

Пізніше також додав, що помітив ще один подібний приклад:

"Навіть якомусь челу з вайбом тємщіка-кріптоінвестора під його барсетку принесли".